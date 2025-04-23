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Новые детали в деле о пропаже Вали Корик и Паши Морозова, которых ищут 18 лет

Новые детали в деле о пропаже Вали Корик и Паши Морозова, которых ищут 18 лет

В 2007 году учащиеся четвертого класса одной из школ в городе Велики Луки Валя Корик и Паша Морозов возвращались домой.

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