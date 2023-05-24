Пенсионера из Саранска отправили в колонию за укус полицейского

Излишне агрессивному пожилому мужчине пришлось ответить за наглую выходку в суде. В ходе судебного заседания 62-летний житель Саранска был признан виновным в применении насилия по отношению к полицейскому.
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