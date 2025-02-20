Губерниев об исключении ОКР и двух клубов из пакета санкций ЕС: «Большое спасибо венграм. Они делают это в тесной связке с командами Дегтярева и Дюкова»

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна добилась исключения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух футбольных клубов из пакета санкций Евросоюза.
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