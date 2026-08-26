Красота в стиле бикини: релакс-фотосессия с участницами "Мисс Барнаул – 2026"

Кульминация конкурса красоты "Мисс Барнаул – 2026", организатором которого является модельное агентство Style, все ближе, а значит, самое время напомнить, что на сайте "Толка" проводится онлайн-голосование за титул "Мисс Барнаул онлайн".
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