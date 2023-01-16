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Южный Урал вошел в тройку регионов УрФО с самой низкой налоговой задолженностью

Южный Урал вошел в тройку регионов УрФО с самой низкой налоговой задолженностью

«Глав.Индекс» представил новый рейтинг. В этот раз экспертный телеграм-канал проанализировал задолженность регионов Урала по федеральным налогам и сборам по состоянию на 1 ноября прошлого года.

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