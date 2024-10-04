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Как появился одеколон — военная история «кельнской воды»

Как появился одеколон — военная история «кельнской воды»

Трудно не согласится с тем, что войны, сеющие смерть и разруху, попутно помогают двигать прогресс. Некоторые изобретения человечества задумывались как военная разработка, но в итоге пришлись по душе гражданским.

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