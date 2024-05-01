Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Лавров ответил МИД Таджикистана: Россия продолжит все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности

Лавров ответил МИД Таджикистана: Россия продолжит все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности

И основание для этого есть серьёзные. Вот в целом текст на дипломатическом языке: О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.

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Комментарии
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Нуртаза Абдуллаев
В данной ситуации будет правильным выполнить настояния российских властей выселить инородцев и отдать самим русским исполнять те объемы работ, которые возложены на инородцев. Вот тогда наверняка будут дела как в анекдоте.
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4 час.
Валерий Мязин
С этими олухами по другому нельзя. понимают только силу.
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3 час.
ИП
Игорь Петров
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2 час.

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