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«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 после 15-го тура. «Марсель» и «Монако» Головина отстают на 7 очков, «Лилль» – на 10

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 после 15-го тура. «Марсель» и «Монако» Головина отстают на 7 очков, «Лилль» – на 10

В сегодняшнем матче команда Луиса Энрике обыграла «Лион» со счетом 3:1. Парижане еще ни разу не проиграли в нынешнем сезоне Лиги 1.

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