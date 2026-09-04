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Свадьба ради мамы, суды за дочь и совет астролога: как живет Владимир Селиванов из «Реальных пацанов»

Свадьба ради мамы, суды за дочь и совет астролога: как живет Владимир Селиванов из «Реальных пацанов»

Актер и музыкант Владимир Селиванов, которого страна узнала как Вована из «Реальных пацанов», и за пределами экрана прошел через крутые повороты.

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