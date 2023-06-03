"Запрет на въезд, расчеты в рублях и никакой рыбалки" Ответ России на недружественные действия Финляндии Польши и Японии (уже почувствовали)

11K прочитали Все на Западе кричат про санкции, но исполняются ли они на самом деле? В какой-то момент России надоело это тявканье из-за забора, и вот некоторые наиболее активные в своей русофобии страны готовы в полной мере ощутить, что такое санкции! Итак, что Россия ввела против некоторых недружественных к нам стран.
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