"Запрет на въезд, расчеты в рублях и никакой рыбалки" Ответ России на недружественные действия Финляндии Польши и Японии (уже почувствовали)

11K прочитали Все на Западе кричат про санкции, но исполняются ли они на самом деле? В какой-то момент России надоело это тявканье из-за забора, и вот некоторые наиболее активные в своей русофобии страны готовы в полной мере ощутить, что такое санкции! Итак, что Россия ввела против некоторых недружественных к нам стран.