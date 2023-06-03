МОЯ СТРАНА

6 665 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Скорей всего на генерала навела спящая агентура.«Многие не могли ...
  • Михаил Козлов
    "Они не увидели" надо же. Близорукими стали ниинистыФинляндия требует...
  • Александр Пятнистый
    Для этого они должны смочь это сделать...Не надо идеализировать ВСУ, ведь и им по башке прилетит раньше ЛембергаВо Львове хвастаю...

"Запрет на въезд, расчеты в рублях и никакой рыбалки" Ответ России на недружественные действия Финляндии Польши и Японии (уже почувствовали)

"Запрет на въезд, расчеты в рублях и никакой рыбалки" Ответ России на недружественные действия Финляндии Польши и Японии (уже почувствовали)

11K прочитали Все на Западе кричат про санкции, но исполняются ли они на самом деле? В какой-то момент России надоело это тявканье из-за забора, и вот некоторые наиболее активные в своей русофобии страны готовы в полной мере ощутить, что такое санкции! Итак, что Россия ввела против некоторых недружественных к нам стран.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх