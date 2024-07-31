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test mazurok

1 подписчик
🏠 В Крыму сформировали ещё два земельных массива с участками для бойцов СВО

🏠 В Крыму сформировали ещё два земельных массива с участками для бойцов СВО Больше тысячи земельных участков в Ленинском районе готовы для выдачи участникам спецоперации.

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