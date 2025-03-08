В Пермском крае упавший с крыши дома лед травмировал ребенка

В городе Березники (Пермский край) ребенок получил травмы в результате схода наледи с крыши дома. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
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