Роспотребнадзор: разработка новой вакцины от холеры не нужна

Вадим Говорун, директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора, заявил, что в настоящее время нет необходимости в разработке новой вакцины против холеры, поскольку не ожидается роста заболеваемости.
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