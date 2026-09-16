Сила в правде
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Сила в правде

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Османская империя — идеальная машина государства

Османская империя — идеальная машина государства

В XVI–XVII веках Европа столкнулась с османами в нескольких кровавых войнах. Армии султанов неоднократно осаждали Вену, османские галеры (на вёслах которых сидели христианские пленники) терроризировали всё Средиземноморье, алжирские корсары на службе у султанов грабили побережья Англии и Франции, … .

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