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Шведская журналистка лишилась аккредитации за то, что толкнула китайскую теннисистку на Олимпийских играх 2024 года

Шведская журналистка лишилась аккредитации за то, что толкнула китайскую теннисистку на Олимпийских играх 2024 года

На Олимпийских играх 2024 года в Париже произошел инцидент между шведским журналистом и китайским теннисистом Ван Чуцином.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Автор, в заголовке спортсменка, а в тексте спортсмен?!
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