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"Я судья, а не прокурор". Памяти председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева

"Я судья, а не прокурор". Памяти председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева

В Москве прощаются с Вячеславом Лебедевым – правоведом, который создал современную судебную систему России и 35 лет (без четырех месяцев) руководил Верховным судом страны, заложив базовые основы третьей власти: независимость судей от местных властей и правоохранителей, открытость и гласность судебного процесса, обязательность внутреннего убеждения судьи в вынесенном решении и невозможность преследования за это убеждение.

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