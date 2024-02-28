"Я судья, а не прокурор". Памяти председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева

В Москве прощаются с Вячеславом Лебедевым – правоведом, который создал современную судебную систему России и 35 лет (без четырех месяцев) руководил Верховным судом страны, заложив базовые основы третьей власти: независимость судей от местных властей и правоохранителей, открытость и гласность судебного процесса, обязательность внутреннего убеждения судьи в вынесенном решении и невозможность преследования за это убеждение.