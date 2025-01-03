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Тренин забросил 3-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Вашингтона» в меньшинстве. У него 6 очков в 34 играх

Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:3 Б), воспользовавшись неудачной попыткой вратаря сыграть за воротами.

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