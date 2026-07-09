ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного офицера Минобороны в Москве

В Москве спецслужбы сорвали громкое покушение на одного из руководителей Министерства обороны. Исполнительницей должна была стать 25-летняя девушка из Ростовской области, завербованная украинскими кураторами через имитацию романтических отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии