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Аргументы недели

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ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного офицера Минобороны в Москве

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного офицера Минобороны в Москве

В Москве спецслужбы сорвали громкое покушение на одного из руководителей Министерства обороны. Исполнительницей должна была стать 25-летняя девушка из Ростовской области, завербованная украинскими кураторами через имитацию романтических отношений.

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