Чепиков о кричалках украинских фанатов на матче с Россией: «ФИФА должна реагировать на оскорбления. Должны быть санкции для команды, за которую они болеют»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков высказался о поведении болельщиков во время матча России и Украины (3:2) в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.
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