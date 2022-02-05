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Чепиков о кричалках украинских фанатов на матче с Россией: «ФИФА должна реагировать на оскорбления. Должны быть санкции для команды, за которую они болеют»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков высказался о поведении болельщиков во время матча России и Украины (3:2) в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

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