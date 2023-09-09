Дмитрий Аграновский: Может, пора возвращать в УК главу об ответственности за пропаганду пережитков? Вера Жердева Фото носит иллюстративный характер (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС/Архив) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский В московском метро вспыхнул конфликт из-за внешнего вида одной из пассажирок.
Россия — не страна никабов, в метро они и вовсе пугают
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Требуют уже мечети в России создать, это что, скоро во и всех городах России Зульфия открой личико, бородачи уже здесь выйди в любой город России, теперь жен своих повезли в балахонах, а завтра местных погонят, девушка местная в шортах вышла на пробежку, Джамшут кулаком ей в лицо, ты почему так ходишь, где поранджа, ну как то так, терпил из Россиян демократично и толерантно делают, в цвет в автобусах Москвы кричат уже, мы резать вас будем, всё не дождемся когда уже, осталось только умереть, может хватит, всем рады и что теперь, все мы всё понимаем, умные слишком, собака лает, а кораван идёт, а они действуют и зачищают нашу территорию, как-то так
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1 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
В России нет тех кто может запретить не носить . Так зачем они нужны ?
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1 час.
Александр Рус
дятел,я сказал про все народы России!
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55 мин.
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