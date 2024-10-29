"Ъ": Оглобина арестовали после показаний Шамарина

Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ Александр Оглоблин был снова арестован после того, как показания на него дал начальник - экс-заместитель главы Генштаба, бывший начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
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