Службу охраны на озере Караколь перевели на круглосуточный режим работы

14 августа на заседании регионального экологического совета ассоциации Казахстанская Ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER»заслушано исполнение рекомендаций независимых экспертов по решению проблем озера Караколь, представленных акиму области и министру экологии.
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