Системы навигации европейского зонда Hera завершили тестирование и готовы к с...

Системы навигации европейского зонда Hera завершили тестирование и готовы к сближению с двойной системой астероидов, поражённой зондом-камикадзе NASAВ октябре этого года в космос будет запущен зонд Hera («Гера») Европейского космического агентства.
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