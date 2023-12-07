Поездка русского президента на Ближний Восток нанесла серьёзный урон американскому влиянию.Китайский политолог Чжао Лун уверен, что визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток ударил по влиянию США в регионе.
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