Очаровательный дом 17 века, наполненный произведениями искусства в Котсуолде

Найдя и купив этот коттедж в Котсуолде 17 века в течение недели, бывший специалист Sotheby's Джеймс Макки создал очаровательный дом, наполненный произведениями искусства, который отражает навыки дизайна интерьера, на которых он сейчас зарабатывает.