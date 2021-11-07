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Очаровательный дом 17 века, наполненный произведениями искусства в Котсуолде

Очаровательный дом 17 века, наполненный произведениями искусства в Котсуолде

Найдя и купив этот коттедж в Котсуолде 17 века в течение недели, бывший специалист Sotheby's Джеймс Макки создал очаровательный дом, наполненный произведениями искусства, который отражает навыки дизайна интерьера, на которых он сейчас зарабатывает.

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