В России предложили заменить сочинения «Как я провел лето» видеороликами. Об этом пишет RT. С инициативой заменить традиционные школьные сочинения другим видом творческих работ выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров.
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