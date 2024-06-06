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Нижегородская правда

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В России предложили заменить сочинения «Как я провел лето» видеороликами

В России предложили заменить сочинения «Как я провел лето» видеороликами. Об этом пишет RT. С инициативой заменить традиционные школьные сочинения другим видом творческих работ выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров.

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