Полковник Аркадий Согомонян признан лучшим специалистом МЧС России по гражданской обороне

Полковник Аркадий Согомонян, возглавляющий управление гражданской обороны в главке МЧС по Краснодарскому краю, признан лучшим специалистом ведомства по итогам всероссийского конкурса, прошедшего в сентябре 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Страшно, как фил...
- E Очки-убийцы для в...
- Госдума отклонила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым