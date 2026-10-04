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Царьград

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Полковник Аркадий Согомонян признан лучшим специалистом МЧС России по гражданской обороне

Полковник Аркадий Согомонян признан лучшим специалистом МЧС России по гражданской обороне

Полковник Аркадий Согомонян, возглавляющий управление гражданской обороны в главке МЧС по Краснодарскому краю, признан лучшим специалистом ведомства по итогам всероссийского конкурса, прошедшего в сентябре 2026 года.

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