Обед по расписанию, музыка в наушниках, собаки в тюрьме. Новые правила РЖД для поездок пассажиров в поездах могут удивить приятно и не очень

В первую очередь РЖД задумались о спокойствии и тишине. Согласно нововведению, теперь дискотеку в плацкарте с прослушиванием песен группы «Сектор газа» или «Воровайки» с Iron Maiden и Sex Pistols послушать громко не получится.
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