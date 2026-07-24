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«Выбрали – наслаждайтесь»: армянские фермеры с тоннами никому не нужных помидоров начали перекрывать дороги

«Выбрали – наслаждайтесь»: армянские фермеры с тоннами никому не нужных помидоров начали перекрывать дороги

Телеканал "78" На следующий день после этой акции протестовать пошли уже рыбоводы, а причина не просто предсказуемая – в России, да и русскоязычной части Еревана, грустно иронизируют по поводу ситуации, задавая риторические вопросы насчёт «европейского выбора».

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Комментарии
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Нина Потоловских
За что боролись...!!!
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1 м.
НП
Наталья Павлова
Там выше на ленте &quot;Новости, события, факты&quot; Алиев сидит на горе помидоров. Пусть ему до кучи везут свои.
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1 м.