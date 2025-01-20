«Связанные, замученные»: страшные детали о зверствах ВСУ в Русском Поречном

Самые страшные кадры мы сегодня получили из села Русское Поречное в Курской области. Его только-только освободили наши военные, и в жилых домах уже обнаружено уже девять тел местных жителей, которых расстреляли неонацисты.
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