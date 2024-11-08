ФСБ обнаружила в Мариуполе крупный тайник украинских диверсантов

Украинский схрон с большим количеством оружия обнаружили в Мариуполе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, 8 ноября сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
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