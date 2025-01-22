В России захотели изменить правила проведения медосвидетельствования мигрантов. С предложением запретить частным клиникам предоставлять услуги обязательного медицинского осмотра иностранных специалистов выступил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов, передает ТАСС.
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