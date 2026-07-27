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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Олигархи приказали»: член СПЧ Кабанов раскрыл, откуда в руководстве России вообще взялись лоббисты мигрантов

«Олигархи приказали»: член СПЧ Кабанов раскрыл, откуда в руководстве России вообще взялись лоббисты мигрантов

Телеканал "78" Интересы мигрантов в российской власти представляют конкретные силы, движимые финансовой выгодой.

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Комментарии
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Андрей Андрей
Взял бы и выступил с инициативой референдума - нужны или нет...   ведь снизили трудовой стаж для пенсии с 25 лет до 15 они для себя - проспали в госду*е три срока и потом кормись от тех, для кого законы принимали - как раз по 2 бала себе &quot;проспят&quot;, а для народа и один бал трудно за год набрать - по прошлому году для 1 бала в год надо зарабатывать не менее 28 тысяч рублей в месяц...в регионах такие деньги получают единицы.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
квинтэссенция! - &quot;главным инициатором и получателем выгоды от процесса был и остается крупный капитал&quot;!!! ключевые - &quot;главным&quot; и &quot;крупный (частный) капитал&quot;... что ещё нужно понимать в системе, не на труд ориентированной? можа пора заканчивать этот грёбаный эксперимент?
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1 м.
cvyurij Цветков
Незачёт по истории!
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3 н.