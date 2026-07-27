«Олигархи приказали»: член СПЧ Кабанов раскрыл, откуда в руководстве России вообще взялись лоббисты мигрантов

Андрей Андрей

Взял бы и выступил с инициативой референдума - нужны или нет... ведь снизили трудовой стаж для пенсии с 25 лет до 15 они для себя - проспали в госду*е три срока и потом кормись от тех, для кого законы принимали - как раз по 2 бала себе "проспят", а для народа и один бал трудно за год набрать - по прошлому году для 1 бала в год надо зарабатывать не менее 28 тысяч рублей в месяц...в регионах такие деньги получают единицы.