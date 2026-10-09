Товарооборот РФ и стран СНГ превысил в 2025 году 110 млрд долларов – Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот РФ и стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) за 2025 год превысил 110 млрд долларов и продолжает расти в 2026 году.
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