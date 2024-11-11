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Царьград

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Немецкий эксперт предрёк заморозку украинского конфликта, назвав конкретный срок

Немецкий эксперт предрёк заморозку украинского конфликта, назвав конкретный срок

Нойманн не исключил, что в 2025 году конфликт на Украине будет замороженНемецкий политолог Петер Нойманн сделал свежий прогноз по ситуации на Украине.

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