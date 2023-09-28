Блогер Эльдар Джарахов боялся заразить диабетом других в детстве

Рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал в шоу "Сессия" о своих переживаниях из-за диабета. Рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал в премьерной серии второго сезона шоу "Сессия" о своих переживаниях из-за диабета.
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