Блогер Эльдар Джарахов боялся заразить диабетом других в детстве

Рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал в шоу "Сессия" о своих переживаниях из-за диабета. Рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал в премьерной серии второго сезона шоу "Сессия" о своих переживаниях из-за диабета.