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Наш потерянный мир

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Зеленский встретился с военными на фоне мощной атаки по Киеву

Зеленский встретился с военными на фоне мощной атаки по Киеву

Украинский президент Владимир Зеленский на фоне мощной атаки по Киеву встретился с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаилом Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой, чтобы обсудить защиту от баллистических ракет.

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