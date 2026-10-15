Заместитель губернатора Сергей Швиндт провёл по поручению Дениса Паслера совещание с представителями профильных ведомств и топливно-энергетического комплекса, на котором было заявлено, что реализация горючего в регионе остаётся на уровне среднегодовых показателей, а экстренные службы, структуры жизнеобеспечения и аграрный сектор полностью обеспечены топливом.
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