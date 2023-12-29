Замгенсека ООН Гриффитс заявил о проблемах с поставками гумпомощи в сектор Газа

Отправка гуманитарной помощи в сектор Газа, в котором продолжаются боевые столкновения между Израилем и ХАМАС, сложная задача, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Al Jazeera.
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