Волков назвал некрасивым обидчивый уход Павловича после проигрыша на UFC

После боя Павлович оттолкнул Волкова и отказался от рукопожатия.фото: vk.com/ufc--> Россиянин Сергей Павлович проиграл бой соотечественнику Александру Волкову на UFC в Эр-Рияде и отказался пожать руку сопернику.
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