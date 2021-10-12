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Daily Express (Великобритания): как предупредить дефицит витамина D

Daily Express (Великобритания): как предупредить дефицит витамина D

Витамин D помогает регулировать количество кальция и солей фосфорной кислоты в организме, необходимых для поддержания здоровья костей, зубов и мышц По словам Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS), если весной и летом вы проводите много времени в помещении, для здоровья костей и мышц вам следует ежедневно принимать 10 микрограммов витамина D.

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