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Руководство ОБСЕ уличили в занятии стороны Киева из-за молчания про Белгород

Руководство ОБСЕ уличили в занятии стороны Киева из-за молчания про Белгород

Павел Колядин/ТАСС Не став осуждать обстрел Белгорода боевиками Вооруженных сил Украины, руководство ОБСЕ, в том числе генсек организации Хельга Шмид и председательствующая в 2024 году Мальта, фактически заняли сторону Киева.

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