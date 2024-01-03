Павел Колядин/ТАСС Не став осуждать обстрел Белгорода боевиками Вооруженных сил Украины, руководство ОБСЕ, в том числе генсек организации Хельга Шмид и председательствующая в 2024 году Мальта, фактически заняли сторону Киева.
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