Вы делаете это неправильно: ошибка, из-за которой антиперспирант не защищает от пота

Выделение пота — это защитная реакция организма, чтобы бороться с перегревом. В жару мы потеем особенно обильно, на одежде появляются пятна, а сильный и резкий запах может быть неприятен как для окружающих, так и для нас самих.
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