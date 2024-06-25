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Вы делаете это неправильно: ошибка, из-за которой антиперспирант не защищает от пота

Вы делаете это неправильно: ошибка, из-за которой антиперспирант не защищает от пота

Выделение пота — это защитная реакция организма, чтобы бороться с перегревом. В жару мы потеем особенно обильно, на одежде появляются пятна, а сильный и резкий запах может быть неприятен как для окружающих, так и для нас самих.

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