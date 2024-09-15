Через борьбу — к титулам: Двалишвили победил О'Мэлли, Шевченко взяла реванш у Грассо на UFC 306

Мераб Двалишвили сломил сопротивление Шона О’Мэлли и завоевал титул UFC в легчайшем весе. На протяжении всех пяти раундов грузинский спортсмен доминировал над американцем и в общей сложности провёл шесть тейкдаунов, благодаря чему взял верх единогласным решением судей.
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