Лидера Австралии раскритиковали за решение не ехать на саммит НАТО

Объяснять свое решение не ехать лично на предстоящий саммит НАТО Вашингтоне пришлось премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе из-за критики оппозиции, сообщает 2 июля Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).
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