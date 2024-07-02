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Лидера Австралии раскритиковали за решение не ехать на саммит НАТО

Лидера Австралии раскритиковали за решение не ехать на саммит НАТО

Объяснять свое решение не ехать лично на предстоящий саммит НАТО Вашингтоне пришлось премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе из-за критики оппозиции, сообщает 2 июля Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).

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