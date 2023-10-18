Что сулит финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 октября 2023 года Алёна ЮрьеваОктябрьская неделя обещает быть насыщенной и, несмотря на сложности, готовит множество возможностей для тех, кто умеет брать жизнь в свои руки.