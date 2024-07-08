Скандал в образцово-показательной школе Нальчика - некоторые родители отказались вставать со своих кресел во время звучания гимна России.
"НАЗЛО ПОЛУЧУ У НИХ ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА". ВЫХОДКА ЭЛИТЫ С ГИМНОМ РОССИИ. КАРАТЬ ТРЕБУЮТ ДАЖЕ ДЕПУТАТЫ
Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
А какой придурок додумался на подобном мероприятии исполнять гимн? Что не нашлось подходящей для выпускного мероприятия музыки или песни. Ведь это прощание ребят со школой с учителями, уже завтра они вольются во взрослую жизнь страны, а им гимн вместо теплых слов напутствия и добрых пожеланий.
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58 мин.
Генрих
У таких как ты не должно быть детей... ибо крайне вероятен вариант, что станут банальными мерзавцами без чести, совести и благодарности своей стране.
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43 мин.
МВ
Мстислав Водяной
Мне уже почти 80, моим детям уже почти 60, старшим внукам за 30, старшие правнуки учатся в средних классах. Все выросли достойными людьми и достойными детьми. И не кто меня не переубедит, что исполнение гимна на выпускных школьных мероприятиях необходимо. Если бы это соответствовало данному мероприятию, то гимн бы прозвучал в Питере во время прохождения шхуны под красными парусами.
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12 мин.
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