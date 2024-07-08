"НАЗЛО ПОЛУЧУ У НИХ ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА". ВЫХОДКА ЭЛИТЫ С ГИМНОМ РОССИИ. КАРАТЬ ТРЕБУЮТ ДАЖЕ ДЕПУТАТЫ

МВ Мстислав Водяной А какой придурок додумался на подобном мероприятии исполнять гимн? Что не нашлось подходящей для выпускного мероприятия музыки или песни. Ведь это прощание ребят со школой с учителями, уже завтра они вольются во взрослую жизнь страны, а им гимн вместо теплых слов напутствия и добрых пожеланий.

Генрих У таких как ты не должно быть детей... ибо крайне вероятен вариант, что станут банальными мерзавцами без чести, совести и благодарности своей стране.