Песков выступает на просветительском марафоне "Новые горизонты"

Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но страну не очень слушали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание».
Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но страну не очень слушали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание».
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