Правительство поддержало идею уведомлять службу 112 о появлении беспилотников

Предложение об организации короткого номера, предназначенного для оперативного сбора информации от граждан о подлётах вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поддержали в правительстве России.
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