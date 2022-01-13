После убийства девочки в Костроме возбудили дело о халатности против полицейских

Следователи возбудили новое уголовное дело после убийства пятилетней девочки в Костроме — о халатности полицейских, не проследивших за вышедшим из колонии мужчиной, который отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности.
Следователи возбудили новое уголовное дело после убийства пятилетней девочки в Костроме — о халатности полицейских, не проследивших за вышедшим из колонии мужчиной, который отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности.
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